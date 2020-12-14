Луиш Каштру и Сергей Палкин оценили будущего соперника команды.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру и гендиректор "горняков" Сергей Палкин поделились своими впечатлениями после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой "Шахтеру" предстоит сыграть с "Маккаби" Тель-Авив.

Каштру и Палкина цитирует официальный сайт "Шахтера".

"Маккаби" - сложная команда, но я думаю, что мы также будем сложны для них", - сказал Каштру.

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Португальский тренер подчеркнул, что "Шахтеру" не стоит недооценивать соперника:

"У нас за последнее время уже есть достаточный жизненный опыт: с "Реалом" почувствовали, что они не так серьезно к нам отнеслись, и мы победили. Думаю, мы должны очень серьезно относиться к своему сопернику, чтобы пройти "Маккаби".

Палкин выразил мнение, что "горняки" должны проходить "Маккаби":

"Я считаю, мы обязаны проходить, потому что если мы "Маккаби" не пройдем, то тогда вообще нет смысла не то что в Лиге чемпионов играть, а нет смысла думать о том, что мы должны выиграть Лигу Европы".

Он подчеркнул, что в "Шахтере" остались довольны жребием:

"Мы довольны и, как я понимаю, наш главный тренер тоже. Просто мы должны понимать, что так долго не будет. Порой, может быть, нам лучше сразу получить очень сильного соперника - так мы с ним концентрируемся и получаем результат. Самый главный наш вопрос: как мы сыграем? Если сыграем, недооценив соперника, подумав, что будет легко, то это будет проблемой для нас. Надеюсь, футболисты будут держать это в уме и покажут хорошую игру".

"Если мы не пройдем, то болельщики нам этого не простят", - подытожил Палкин.

"Маккаби" - "Шахтер": что нужно знать

"Маккаби" Тель-Авив является чемпионом Израиля сезона 2019-2020.

В еврокубках команда начинала свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но вылетела от "Зальцбурга", после чего заняла второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".

"Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

Ранее друг против друга "Шахтер" и тель-авивский "Маккаби" не играли.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля.

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Автор: Антон Дударь