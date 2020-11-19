Нападающий Назарий Русин уже перенес операцию.

Форвард киевского "Динамо" Назарий Русин перенес операцию в связи с переломом ключицы.

Об этом сообщил официальный сайт киевского клуба.

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Отмечается, что на восстановление Русину понадобится около трех месяцев.

Как сообщает "Динамомания", травму нападающий получил во время двухсторонней игры на тренировке киевлян.

В текущем сезоне Русин провел за "Динамо" один матч, выйдя на замену в игре УПЛ против "Шахтера" (0:3).

Всего на счету нападающего 41 матч и 11 голов за киевский клуб.

"Динамо" Киев: последние новости

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Автор: Антон Дударь