"Красные дьяволы" ухудшили свое положение в борьбе за чемпионство.

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома принимал "Эвертон".

Манкунианцы хорошо начали встречу. Первый тайм подопечные Сульшера выиграли со счетом 2:0. Сначала головой забил Эдинсон Кавани, а затем феерическим ударом из далека попал в "девятку" Бруну Фернандеш и удвоил преимущество.

Тем не менее, старт второго тайма остался за "Эвертоном". Команда Карло Анчелотти за 7 минут сделала камбэк: Хамес Родригес и Абдулай Дукуре сделали счет 2:2.

На 70-й минуте Мактоминей забил за "МЮ", но на 95-й Калвер-Льюин спас "Эвертон". Манкунианцы тянули время возле углового, а затем защитник "Юнайтед" Туанзебе, который на 93-й минуте вышел на замену опасно сфолил. Как следствие, после того штрафного мерсисайдцы спасли ничью.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" 3:3

Голы: Эдинсон Кавани 24, Бруно Фернандеш 45, Скотт Мактоминей 70 - Абдулай Дукуре 49, Хамес Родригес 52, Доминик Калвер-Льюин 90+5

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магвайр, Шоу, Мактоминей, Погба (Фред, 39), Гринвуд (Туанзебе, 90+3), Фернандеш, Рэшфорд, Кавани

"Эвертон": Ольсен, Холгейт, Кин, Годфри, Динь, Дукуре (Кинг, 81), Дэвис (Ивоби, 75), Гомеш, Родригес (Сигурдссон, 69), Калвер-Льюин, Ричарлисон

Вашему вниманию обзор матча от телеканала Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положение команд

В тройке лидеров "Лестер" (42 очка), "Манчестер Юнайтед" (45), который ранее разгромил соперника со счетом 9:0 и "Манчестер Сити" (47), у которого еще два матча в запасе.

"Ливерпуль" опустился на четвертое место. У "красных" - 40 очков, но матч в запасе.

"Эвертон" подвинул "Челси" с шестого места и имеет в активе 37 очков. У лондонцев на бал меньше.

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Автор: Будрин Артем