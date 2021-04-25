В финале Кубка английской лиги "горожане" обыграли "Тоттенхэм"

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги 2020-2021. В финальном матче команда Пепа Гвардиолы обыграла "Тоттенхэм".

Единственный в матче гол был забит на 82-й минуте - Эмерик Ляпорт забил головой после подачи Кевина де Брюйне со стандарта.

Читайте такжеЧелси и Манчестер Сити определили первого финалиста Кубка Англии (видео)

Украинец Александр Зинченко весь матч провел в запасе "Сити".

Отметим, что "Тоттенхэм" после увольнения Жозе Моуринью проводил этот матч под руководством 29-летнего экс-игрока команды Райана Мэйсона.

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 1:0

Гол: Ляпорт, 82

"Манчестер Сити": Стеффен, Жоау Канселу, Лапорт, Уокер, Рубен Диаш, Фоден, Гюндоган, Марез, Фернандиньо (Родри, 84), Стерлинг, де Брюйне (Бернарду Силва, 87)

"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Орье (Бергвейн, 90), Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Сиссоко, 67), Хейбьерг (Алли, 84), Лукас Моура (Бэйл, 67), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн

Предупреждения: Регилон, Лапорт, Фернандиньо

Видео гола

Фото и видео с церемонии награждения

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": итоги финала

"Манчестер Сити" выиграл Кубок английской лиги в восьмой раз в истории и в четвертый раз подряд под руководством Пепа Гвардиолы.

Теперь "горожане" делят первое место по количеству побед в турнире с "Ливерпулем".

"Тоттенхэм" в девятый раз играл в финале Кубка лиги и в пятый раз потерпел поражение.

Пеп Гвардиола выиграл девятый трофей вместе с "Манчестер Сити", а Александр Зинченко - восьмой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь