Украинцы, уже лишившись шансов попасть на чемпионат Европы, разгромили Мальту.

Молодежная сборная Украины в гостях разгромила сборную Мальты в отборе на чемпионат Европы-2021.

Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 4:1.

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В составе украинской сборной дубль оформил Николай Кухаревич, еще по голу забили Богдан Милованов и Илья Шевцов.

Счет мог быть и более крупным, но Евгений Исаенко во втором тайме не реализовал пенальти.

Мальта U-21 - Украина U-21 - 1:4

Голы: Элуни, 47 - Кухаревич, 4, 32, Милованов, 79, Шевцов, 90+2

Украина U-21: Трубин, Дубинчак, Сирота, Бабогло, Якимец, Судаков (Кравчук, 72), Булеца (Ярмолюк, 86), Бражко, Вантух (Шевцов, 86), Кухаревич (Исаенко, 64), Назаренко (Милованов, 64)

Отметим, что сборная Украины еще до этой игры лишилась шансов на выход на Евро-2021.

Молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2021: что нужно знать

Сборная Украины выступает в одной группе с командами Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.

В предыдущем матче отбора украинцы уступили Северной Ирландии, из-за чего потеряли теоретические шансы на выход на Евро-2021.

В девяти матчах Украина набрала 13 очков (4 победы, 1 ничья и 4 поражения) и за тур до финиша отбора занимает 3-е место в своей отборочной группе. На первых двух позициях Дания (25 очков в 9 играх) и Румыния (19 очков в 9 играх).

На Евро U-21 выходят победители групп, а также лучшие вторые места.

Свой заключительный матч в отборе команда Руслана Ротаня проведет 17 ноября - дома против Северной Ирландии.

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Автор: Антон Дударь