Едва выжил и соврал клубу: футболист Реала получил травму из-за падения со стены

Лука Йович получил перелом, из-за которого пропустит остаток сезона.

Сербский футболист Лука Йович получил перелом пяточной кости правой стопы во время карантина.

Изначально сообщалось, что Йович травмировался во время домашней тренировки, однако теперь появились новые подробности, согласно которым футболист получил перелом при других обстоятельствах.

Как сообщает Kurir, Йович упал со стены своего дома в Белграде.

"Он травмировался и едва выжил. Он упал со стены. Не знаю, как это объяснить, я не очень понимаю, как это случилось. Очевидно, все произошло случайно", - сказал изданию источник, близкий к семье Йовича.

Читайте такжеОсновной защитник соперника Шахтера в Лиге Европы получил серьезную травму лица на тренировке

"Кость, которую сломал Йович, поддерживает вес всего тела и довольно устойчива к внешним воздействиям. В большинстве случаев перелом происходит при насильственной травме или падении с большой высоты", - прокомментировал изданию травму футболиста испанский врач Хосе Гонсалес.

В "Реале" возмущены тем, что Йович пытался обмануть всех в клубе касательно своей травмы. Сначала футболист заявил, что травмировался во время первой клубной тренировки в Мадриде, но врачи "Реала" установили, что повреждение было получено раньше. Затем отец футболиста Милан заявлял, что Йович получил травму, тренируясь в Белграде.

Теперь отец футболиста отказался давать комментарии:

"Пожалуйста, поймите меня, но я ничего не могу вам сказать. Из клуба поступило указание, что никто не должен ничего говорить - даже Лука".

Теперь футболисту придется восстанавливаться не менее трех месяцев.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сербии возбудили уголовного дело против Йовича из-за того, что футболист нарушил карантин.