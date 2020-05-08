Футболист Реала сломал ногу во время домашней тренировки на карантине

Лука Йович будет вынужден проходить период реабилитации из-за неудачного упражнения.

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Сербии Лука Йович получил серьезную травму, когда тренировался у себя дома.

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Об этом сообщает Marca.

Йович неудачно выполнил упражнение, находясь на изоляции, что привело к перелому. Пресс-служба клуба подтвердила, что футболист сломал пяточную кость правой стопы.

Ожидается, что 22-летнему сербу потребуется на восстановление до двух месяцев.

Стоит отметить, что ранее Йович улетел из Испании в Сербию к своей девушке, после чего нарушил правило двухнедельного карантина, прогуливаясь по Белграду. Сербская полиция даже выдвинула футболисту обвинение по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Лука Йович перешел в "Реал" из немецкого "Айнтрахта" летом прошлого года за 60 миллионов евро.

Чемпионат Испании был остановлен из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" возобновила тренировки после длительной паузы.