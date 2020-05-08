цей матеріал доступний українською

Футболист Реала сломал ногу во время домашней тренировки на карантине

19:27, 08 мая 2020
Футбол
209 0
Йович пропустит до двух месяцев / фото: as.com

Читайте такжеФорварду Реала грозит до трех лет тюрьмы из-за нарушения карантина

Об этом сообщает Marca.

Йович неудачно выполнил упражнение, находясь на изоляции, что привело к перелому. Пресс-служба клуба подтвердила, что футболист сломал пяточную кость правой стопы.

Ожидается, что 22-летнему сербу потребуется на восстановление до двух месяцев.

Стоит отметить, что ранее Йович улетел из Испании в Сербию к своей девушке, после чего нарушил правило двухнедельного карантина, прогуливаясь по Белграду. Сербская полиция даже выдвинула футболисту обвинение по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Лука Йович перешел в "Реал" из немецкого "Айнтрахта" летом прошлого года за 60 миллионов евро.

Чемпионат Испании был остановлен из-за пандемии коронавируса. 

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" возобновила тренировки после длительной паузы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter