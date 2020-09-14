Для изделия использовались белый, красный и синий цвета.

УЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов, который будет использоваться в розыгрыше турнира сезона-2020/21.

Мяч изготовила компания Adidas. На нем нанесены классические звезды белого цвета, а также использованы красный и синий цвета разных оттенков.

Мяч имеет ребристую поверхность.

Новый сезон Лиги чемпионов: когда стартуют украинские клубы

Украину в новом розыгрыше турнира представят две команды - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

"Горняки" по итогам прошлого сезона стали чемпионами УПЛ, поэтому команда Луиша Каштру начнет свой путь с группового этапа. Первый тур состоится 20 или 21 октября. Своих соперников дончане узнают в ходе жеребьевки 1 октября.

Киевское "Динамо" 15 сентября встретится с нидерландским АЗ в третьем раунде квалификации. Уже известно, с кем могут сыграть динамовцы в раунде плей-офф отбора ЛЧ.

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Автор: Данил Слесь