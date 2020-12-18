Матчи состоятся 3 марта 2021 года.

Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

За выход в полуфинал будут бороться такие команды: Шахтер, Динамо, Заря, Колос, Александрия, Днепр-1, Верес и Агробизнес. Матчи состоятся 3 марта 2021 года.

Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу-2020/2021

Верес (Ривне) - Заря (Луганск)

Агробизнес (Волочиск) - Шахтер (Донецк)

Днепр-1 (Днепр) - ФК Александрия

Динамо (Киев) - Колос (Ковалевка)

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Автор: Андрей Василюк