Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Украины / скриншот
Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины по футболу.
За выход в полуфинал будут бороться такие команды: Шахтер, Динамо, Заря, Колос, Александрия, Днепр-1, Верес и Агробизнес. Матчи состоятся 3 марта 2021 года.
Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу-2020/2021
- Верес (Ривне) - Заря (Луганск)
- Агробизнес (Волочиск) - Шахтер (Донецк)
- Днепр-1 (Днепр) - ФК Александрия
- Динамо (Киев) - Колос (Ковалевка)
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