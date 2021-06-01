"Сливочных" во второй раз возглавил Карло Анчелотти.

Титулованный итальянский специалист Карло Анчелотти вернулся в мадридский "Реал", который недавно покинул Зинедин Зидан.

Об этом сообщил официальный сайт "Реала".

Официально условия контракта не разглашаются. По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, соглашение подписано на три года.

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В тренерский штаб Анчелотти войдет его сын Давиде, который сейчас помогает ему в "Эвертоне".

Ранее Анчелотти тренировал "Эвертон", с которым занимал 12-е и 10-е места в АПЛ.

Анчелотти: первый период в "Реале"

61-летний Анчелотти ранее возглавлял "Реал" в период с 2013 по 2015 годы.

Со "сливочными" он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Клубный чемпионат мира.

Если Анчелотти сможет привести "Реал" к победе в чемпионате Испании, он станет тренером, выигравшим национальные титулы во всех пяти ведущих лигах Европы.

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Автор: Антон Дударь