Донецкий "Шахтер" в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов в Милане играл с "Интером".
"Горняки" сыграли вничью и вышли в евровесну.
Луиш Каштру решил сыграть в этом матче в три центральных защитника, отзеркалив схему "Интера". В центр обороны опустился Тарас Степаненко.
Первый тайм прошел с перевесом "Интера", но без большого количества опасных моментов. Ближе всего к голу хозяева были на 7-й минуте, когда после удара Лаутаро Мартинеса "горняков" спасла перекладина. Также неплохие шансы были у Стефана де Врея, который после розыгрыша углового пробил в защитника, и того же Мартинеса - после его удара головой мяч забрал Анатолий Трубин.
"Шахтер" в атаке запомнился лишь ударом Додо из-за пределов штрафной, с которым справился Самир Ханданович.
В дебюте второго тайма Трубин отметился блестящим сэйвом после удара головой от Ромелу Лукаку, а еще через десять минут после опасного удара Марцело Брозовича и рикошета мяч улетел на угловой. "Шахтер" тут же провел контратаку, в которой шансы забить упустили сперва Тете, а следом Тайсон.
Середина тайма прошла в довольно равной борьбе, а концовка получилась напряженной для "горняков". На 88-й минуте Алексис Санчес пробил головой над перекладиной, а еще через минуту после удара чилийца мяч летел в створ ворот "Шахтера", но попал в находившегося в офсайде Лукаку.
В компенсированное время на угловые "Интера" пошел Ханданович, но "Шахтер" выстоял.
"Интер" - "Шахтер" - 0:0
"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Бондарь, Витао (Хочолава, 36), Додо, Майкон, Степаненко, Коваленко, Марлос (Алан Патрик, 64), Тете (Соломон, 64), Тайсон (Дентиньо, 86)
"Интер": Ханданович, Хакими (Дармиан, 85), де Врей, Шкриниар, Бастони (Д'Амброзио, 85), Янг (Перишич, 69), Гальярдини (Алексис, 75), Брозович, Барелла, Лукаку, Мартинес (Эриксен, 85)
Предупреждения: Гальярдини, Хакими, Брозович - Витао, Трубин
"Интер" - "Шахтер": итоги матча
- "Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе В, уступив "Боруссии" М по личным встречам. "Интер" (5 очков) стал последним.
- В параллельном матче "Реал" обыграл "Боруссию" М (2:0), набрал 10 очков и занял первое место в группе В.
- УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Шахтер".
- В первом круге ЛЧ "горняки" также сыграли с "Интером" вничью - 0:0.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram