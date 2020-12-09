"Горняки" сыграли вничью в Милане и заняли третье место в своей группе.

Донецкий "Шахтер" в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов в Милане играл с "Интером".

"Горняки" сыграли вничью и вышли в евровесну.

Луиш Каштру решил сыграть в этом матче в три центральных защитника, отзеркалив схему "Интера". В центр обороны опустился Тарас Степаненко.

Первый тайм прошел с перевесом "Интера", но без большого количества опасных моментов. Ближе всего к голу хозяева были на 7-й минуте, когда после удара Лаутаро Мартинеса "горняков" спасла перекладина. Также неплохие шансы были у Стефана де Врея, который после розыгрыша углового пробил в защитника, и того же Мартинеса - после его удара головой мяч забрал Анатолий Трубин.

"Шахтер" в атаке запомнился лишь ударом Додо из-за пределов штрафной, с которым справился Самир Ханданович.

В дебюте второго тайма Трубин отметился блестящим сэйвом после удара головой от Ромелу Лукаку, а еще через десять минут после опасного удара Марцело Брозовича и рикошета мяч улетел на угловой. "Шахтер" тут же провел контратаку, в которой шансы забить упустили сперва Тете, а следом Тайсон.

Середина тайма прошла в довольно равной борьбе, а концовка получилась напряженной для "горняков". На 88-й минуте Алексис Санчес пробил головой над перекладиной, а еще через минуту после удара чилийца мяч летел в створ ворот "Шахтера", но попал в находившегося в офсайде Лукаку.

В компенсированное время на угловые "Интера" пошел Ханданович, но "Шахтер" выстоял.

"Интер" - "Шахтер" - 0:0

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Бондарь, Витао (Хочолава, 36), Додо, Майкон, Степаненко, Коваленко, Марлос (Алан Патрик, 64), Тете (Соломон, 64), Тайсон (Дентиньо, 86)

"Интер": Ханданович, Хакими (Дармиан, 85), де Врей, Шкриниар, Бастони (Д'Амброзио, 85), Янг (Перишич, 69), Гальярдини (Алексис, 75), Брозович, Барелла, Лукаку, Мартинес (Эриксен, 85)

Предупреждения: Гальярдини, Хакими, Брозович - Витао, Трубин

"Интер" - "Шахтер": итоги матча

"Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе В, уступив "Боруссии" М по личным встречам. "Интер" (5 очков) стал последним.

В параллельном матче "Реал" обыграл "Боруссию" М (2:0), набрал 10 очков и занял первое место в группе В.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Шахтер".

В первом круге ЛЧ "горняки" также сыграли с "Интером" вничью - 0:0.

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Автор: Антон Дударь