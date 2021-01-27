Дерби Милана оправдало афишу и получилось жарким.

В 1/4 финала Кубка Италии "Милан" и "Интер" выясняли кто сильнее. Подопечные Стефано Пиоли первыми открыли счет. Златан Ибрагимович забил свой 8-й гол в семи матчах против "Интера" красивым ударом от штанги.

В конце первого тайма самый дорогой игрок "Интера" и Серии А Лукаку и лидер "Милана" Ибрагимович устроили спор. Оба грубо ругались и за свое неспортивное поведение получили желтые карточки от судьи.

Во втором тайме "Интер" смог одержать волевую победу. На 58-й минуте Златан получил второе предупреждение за фол на Коларове. Это автоматически превратилось в красную карточку и швед оставил команду в меньшинстве.

"Нерадзурри" на 71-й минуте с пенальти восстановили паритет - Лукаку не промахнулся с одиннадцати метров. А потом подопечные Конте вырвали победу. На 97-й минуте Кристиан Эриксен забил удивительный гол со штрафного удара.

Заметим, что на 75-й минуте рефери поединка Паоло Валери получил травму и не смог продолжить. Арбитра заменил резервный судья.

В 1/2 Кубка Италии "Интер" встретится с победителем пары "Ювентус" - "СПАЛ".

Кубок Италии. 1/4 финала

Стадион: "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 2:1

Голы: Лукаку, 71 (пен.), Эриксен, 90 + 7 - Ибрагимович, 31

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Коларов (Янг 90+2), Дармиан (Хакими 46), Брозович (Эриксен 88), Видаль, Перишич (Лаутаро Мартинес 67), Барелла, Лукаку, Алексис Санчес.

"Милан": Татарушану, Далот, Кьер (Томори 19), Романьоли, Эрнандес, Кэсси, Мейте, Салемакерс (Кастильехо 85), Диас (Ребич 60), Леау (Крунич 85), Ибрагимович

Удаление: Ибрагимович, 58 (вторая желтая)

Главный арбитр: Паоло Валери

Полный матч к вашему вниманию.

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Автор: Будрин Артем