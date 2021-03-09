В центральном матче 26-го тура Серии А встречались "Аталанта" и "Интер".
Все решил единственный гол во втором тайме. Защитник "нерадзурри" Милан Шкриньяр после подачи с углового первым понял, что надо делать и во время суеты отправил мяч в сетку ворот.
Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе, но в перерыве его заменили. Другой украинец Виктор Коваленко просидел всю встречу на скамейке запасных и продолжает ждать своего дебюта.
Заметим, что единственную желтую карточку в составе "Интера" получил не игрок, а их тренер - Антонио Конте.
Чемпионат Италии. 26-й тур.
"Интер" - "Аталанта" - 1:0
Гол: Шкриньяр, 54
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими (Д'Амброзио, 85), Барелла, Брозович (Гальярдини, 77), Видаль (Эриксен, 53), Перишич (Дармиан, 85), Мартинес (Санчес, 77), Лукаку
"Аталанта": Спортьелло, Толой, Джимсити (Паломино, 81), Ромеро, Мехле, де Рон, Фройлер (Пашалич, 81), Госенс, Пессина (Миранчук, 73), Малиновский (Иличич, 46), Сапата (Муриэль, 70)
Видео обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".
Серия А: положение команд
- Эта победа позволила "Интеру" набрать 62 очка и на 6 баллов оторваться от "Милана", который является ближайшим преследователем лидера.
- "Аталанта" осталась пятой. У нее в активе 49 очков.
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