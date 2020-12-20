Гол Игоря Харатина (слева) оказался победным / фото fradi.hu
Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин забил гол в матче 16-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" - "Будафок".
На 62-й минуте матча Харатин реализовал пенальти, сделав счет 2:0.
Украинец отличился во втором матче подряд и реализовал четвертый пенальти в сезоне.
"Ференцварош" в итоге одержал победу со счетом 2:1. На зимний перерыв команда Сергея Реброва ушла в роли лидера с перевесом в 9 очков над ближайшим преследователем и одним матчем в запасе.
Видео гола опубликовано на странице M4Sport Facebook.
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