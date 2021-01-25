Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Кевин Гросскройц завершил карьеру.
Об этом немец сообщил у себя в Instagram.
"Спасибо всем за каждое мгновение - мы вместе творили историю. Я прощаюсь, но скоро увидимся", - написал Кевин возле видеоролика.
Больше всего матчей в карьере Гросскройц сыграл за дортмундскую "Боруссию" под руководством Юргена Клоппа. За "шмелей" он провел 176 матчей с 2009 по 2015 год. На его счету 23 забитых гола.
После этого Кевин выступал за "Штуттгарт", "Дармштадт", а последним клубом стал "Юргорден" из третьего дивизиона Германии.
За национальную сборную сыграл 5 поединков и стал чемпионом мира.
Читайте также:
- Легендарный английский футболист завершил карьеру
- "Каждый конец - это новое начало": экс-форвард сборной Украины опубликовал пост в сети о завершении карьеры
- Разрушил карьеру: Шевченко попал в необычный рейтинг
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram