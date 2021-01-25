Кевин Гросскройц решил повесить бутсы на гвоздь и записал трогательное видео.

Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Кевин Гросскройц завершил карьеру.

Об этом немец сообщил у себя в Instagram.

"Спасибо всем за каждое мгновение - мы вместе творили историю. Я прощаюсь, но скоро увидимся", - написал Кевин возле видеоролика.

Больше всего матчей в карьере Гросскройц сыграл за дортмундскую "Боруссию" под руководством Юргена Клоппа. За "шмелей" он провел 176 матчей с 2009 по 2015 год. На его счету 23 забитых гола.

После этого Кевин выступал за "Штуттгарт", "Дармштадт", а последним клубом стал "Юргорден" из третьего дивизиона Германии.

За национальную сборную сыграл 5 поединков и стал чемпионом мира.

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Автор: Будрин Артем