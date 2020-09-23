Александр Призетко считает, что у киевлян могут возникнуть проблемы в защите.

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Призетко поделился ожиданиями от поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Гент - Динамо.

Экс-футболиста и тренера цитирует zbirna.com.

"По имени украинская команда превосходит своего конкурента. Однако по уровню игры на данный момент "Гент" и "Динамо" соперники примерно одного уровня. Поэтому и шансы у них фактически равны. Результата киевляне добивались, но качество футбола в исполнении подопечных Мирчи Луческу было неудовлетворительным.

Когда "Динамо" столкнется с хорошей атакой соперника, тогда отсутствие Бурды, Попова и Тымчика станет проблемой. Хотя, конечно, этих ребят будет не хватать. Но я бы сказал, что больше всего будет заметно отсутствие Тымчика, который в первых матчах сезона застолбил за собой место правого защитника. Будем надеяться, что Кендзера или Караваев без проблем заменят своего одноклубника", - сказал Призетко.

Эксперт добавил, что результативная ничья станет успешным результатом для динамовцев:

"Учитывая, как команда играла с АЗ, думаю, ставка будет сделана на то, чтобы оставить свои ворота сухими, что у киевлян, в принципе, получается неплохо. Предположу, что встреча завершится вничью 1:1. Это будет неплохим итогом для "Динамо" перед домашним поединком".

"Гент" - "Динамо": перед матчем

Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Дуэль будет состоять из двух матчей - второй поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 29 сентября.

"Динамо" и "Гент" ранее играли друг против друга в квалификации ЛЧ 2010-2011. Тогда киевляне дважды обыграли бельгийцев - 3:0 и 3:1.

В составе "Гента" выступают сразу три украинца: воспитанник "Динамо" Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Экс-тренер "Гента" скептически оценил шансы бельгийского клуба в противостоянии с "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что шансы команд в предстоящей игре равны.

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Автор: Данил Слесь