Киевляне не смогли распечатать ворота черниговской "Десны".

В стартовом матче 2-го тура УПЛ "Динамо" на "Олимпийском" принимало "Десну". Встреча завершилась вничью - 0:0

Мирча Луческу преподнес сюрприз - в стартовом составе "Динамо" на позиции левого центрального защитника в основе вышел Виталий Миколенко. В основном составе киевлян в итоге не оказалось ни одного номинального центрального защитника. Также отметим, что впервые после травмы в этом сезоне в составе "Динамо" на поле вышел Виктор Цыганков.

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В первом тайме моменты были у обеих команд. У "Десны" свои шансы не использовал Филипп Будковский. А черниговцев в конце тайма дважды спасал каркас ворот - сперва после удара головой от Томаша Кендзеры мяч попал в штангу, а через минуту Карлос де Пена попал в крестовину.

После перерыва "Динамо" доминировало на поле и в конце устроило осаду штрафной "Десны", но забить так и не смогло.

"Динамо" - "Десна" - 0:0

"Динамо": Бущан, Тымчик (Забарный, 36), Кендзера, Миколенко, Караваев (Вербич, 64), Шапаренко, Сидорчук, Цыганков (Родригес, 64), Буяльский, Де Пена, Супряга (Соль, 80).

"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой, Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Картушов (Гуцуляк, 66), Филиппов (Ермаков, 66), Будковский (Тотовицкий, 75).

Предупреждения: Забарный - Калитвинцев, Домбровский, Гитченко.

"Динамо" - "Десна": итоги матча

"Динамо" впервые не смогло выиграть под руководством Луческу. Киевляне после двух туров УПЛ набрали 4 очка.

У "Десны" после двух туров в активе также 4 пункта.

"Динамо" не удалось обыграть "Десну" в третьем матче подряд (две ничьи и поражение).

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Автор: Антон Дударь