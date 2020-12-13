В 13-м туре чемпионата Украины "Десна" обыграла "Мариуполь". Команды проводили матч на "Олимпийском" в Киеве.
Оба мяча черниговцы забили в дебюте второго тайма. Сперва Егор Картушов направил мяч в сетку из пределов вратарской, а через шесть минут Дмитрий Хлебас завершил контратаку "Десны".
"Десна" набрала 23 очка и на зимний перерыв уходит на третьем месте в таблице. У "Мариуполя" - 16 очков и девятое место.
"Десна" - "Мариуполь" - 2:0
Голы: Картушов, 50, Хльобас, 56
"Десна": Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Конопля, Огиря, Домбровский, Хлебас (Арвеладзе, 75), Мудрик (Картушов, 46), Гуцуляк (Старенький, 87), Дегтярев (Будковский, 46)
"Мариуполь": Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Муравский (Бондаренко, 60), Петерман (Велев, 67), Чех, Мишнев, Топалов, Горбунов, Очеретько (Доброхотов, 88), Сикан (Кулаков, 46)
Предупреждения: Домбровский, Чоботенко, Бондаренко, Чех
Украинская Премьер-лига: 13-й тур
- 13-й тур УПЛ проходит с 11 по 13 декабря: где смотреть матчи по ТВ.
- В первом матче тура "Олимпик" и "Львов" подели очки.
- "Ворскла" расписала боевую ничью с "Минаем".
- "Динамо" потеряло очки в матче против "Колоса". В игре было два пенальти и два удаления.
- "Рух" разгромил "Днепр-1" и покинул последнее место в таблице УПЛ.
- Матч "Ингулец" - "Шахтер" был отменен из-за плохого состояния поля.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram