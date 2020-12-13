"Десна" уходит на зимний перерыв на третьей строчке.

В 13-м туре чемпионата Украины "Десна" обыграла "Мариуполь". Команды проводили матч на "Олимпийском" в Киеве.

Оба мяча черниговцы забили в дебюте второго тайма. Сперва Егор Картушов направил мяч в сетку из пределов вратарской, а через шесть минут Дмитрий Хлебас завершил контратаку "Десны".

"Десна" набрала 23 очка и на зимний перерыв уходит на третьем месте в таблице. У "Мариуполя" - 16 очков и девятое место.

"Десна" - "Мариуполь" - 2:0

Голы: Картушов, 50, Хльобас, 56

"Десна": Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Конопля, Огиря, Домбровский, Хлебас (Арвеладзе, 75), Мудрик (Картушов, 46), Гуцуляк (Старенький, 87), Дегтярев (Будковский, 46)

"Мариуполь": Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Муравский (Бондаренко, 60), Петерман (Велев, 67), Чех, Мишнев, Топалов, Горбунов, Очеретько (Доброхотов, 88), Сикан (Кулаков, 46)

Предупреждения: Домбровский, Чоботенко, Бондаренко, Чех

Украинская Премьер-лига: 13-й тур

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Автор: Антон Дударь