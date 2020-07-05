Десна разгромила Колос и обошла Динамо (відео)

Черниговская команда не испытала проблем в поединке против аутсайдера первой шестерки УПЛ.

Черниговская "Десна" сыграла с "Колосом" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился победой подопечных Александра Рябоконя со счетом 5:1.

"Десна" вышла вперед уже на девятой минуте после гола Будковского, а на 38-й минуте преимущество хозяев удвоил Фаворов.

Капитан "Десны" оформил дубль, но сделал это уже в концовке игры с пенальти. Затем Старенький сделал счет 4:0, а "Колос" забил гол престижа усилиями Кожушко. Перед финальным свистком окончательный счет установил Тотовицкий.

"Десна" благодаря этой победе сравнялась по очкам с "Динамо", но при этом опередила киевлян по дополнительным показателям и вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ.

"Десна" - "Колос" - 5:1

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 38, 78, Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89

"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля, Домбровский, Огиря, Кузик (Мостовой, 80), Хлебас (Филиппов, 67), Картушов (Старенький, 67), Будковский (Тотовицкий, 80)

"Колос": Волынец, Зозуля, Петров, Гавриш, Емец (Черноморец, 46), Милько, Богданов (Антюх, 79), Морозко (Костышин, 46), Смирный, Задоя (Кожушко, 68), Лысенко (Бондаренко, 68)

Предупреждения: Фаворов, Тотовицкий - Морозко, Богданов, Зозуля, Костышин

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" проиграло "Шахтеру" в центральном матче тура УПЛ.

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