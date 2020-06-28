цей матеріал доступний українською

Фанаты в Венгрии напали на футболистов после вылета команды из элитного дивизиона (видео)

16:40, 28 июня 2020
Футбол
11 0
Фанатов отгоняла от футболистов полиция / фото index.hu

Читайте такжеРебров во второй раз подряд выиграл чемпионат Венгрии во главе Ференцвароша

Об этом сообщает портал Index.

В заключительном туре сезона "Дебрецен" сыграл вничью с "Пакши" (1:1), после чего семикратный чемпион страны официально покинул элитный дивизион.

После финального свистка болельщики хозяев выбежали на поле и начали в агрессивной манере снимать футболки с игроков, применяя силу, если те не соглашались.

Диктор на стадионе просил людей остановиться, но это не помогло. В итоге на газон вышел отряд полиции, который отогнал фанатов обратно на трибуну. Позже туда подошли некоторые игроки "Дебрецена" и со слезами на глазах благодарили за поддержку.

УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты "Ливерпуля" бурно праздновали долгожданное чемпионство возле стадиона.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter