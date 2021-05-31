Георгий Цитаишвили выполнил волю покойного дедушки и принял гражданство Грузии.

Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за полтавскую "Ворсклу", решил защищать цвета сборной Грузии.

Об этом сообщает Федерация футбола Грузии.

Такое решение футболист мотивировал семейными обстоятельствами.

"Ситуация достаточно непростая и связана с семьей. Дело в том, что буквально несколько месяцев назад у Георгия умер дедушка, которого он очень и очень любил. Когда Цитаишвили приехал в Грузию на похороны, то родственники сказали ему, что желанием дедушки было, чтобы Георгий выступал за сборную Грузии, и сейчас Цитаишвили собирается выступать за эту национальную команду", - сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире FootballHub.

"Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель", - сказал сам Цитаишвили.

В 2019 году Цитаишвили стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20 под руководством Александра Петракова.

В минувшем сезоне за "Ворсклу" хавбек провел четыре матча и отметился всего одним забитым мячом.

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Автор: Артем Будрин