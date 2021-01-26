Томас Тухель станет первым в истории "Челси" немецким тренером.

Лондонский "Челси" быстро нашел замену уволеному Фрэнку Лэмпарду. Новым тренером "аристократов" будет Томас Тухель.

Об этом сообщает официальная страница "Челси" в Twitter.

47-летний специалист подписал с "синими" контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.

"Я хотел бы поблагодарить "Челси" за веру в меня и мой штаб", - поделился эмоциями после подписания контракта Тухель.

Заметим, что в Лондоне Томас вновь встретится с капитаном Тьяго Силвой, который был лидером "ПСЖ". Они вместе достигли финала Лиги чемпионов. Также тренер сможет поработать с соотечественниками: Вернером, Хаверцом и Рюдигером.

Первую тренировку Тухель проведет уже этим вечером. А в среду дебютирует на тренерском мостике в матче против "Вулверхэмптона".

Технический директор клуба Марина Грановская тоже прокомментировала назначение немца:

"Это нелегко менять тренера посередине сезона, но мы счастливы сотрудничать с одним из лучших тренеров Европы - Томасом Тухелем".

С последним своим клубом Тухель достиг немалых результатов. Немец вывел "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Франции. В резюме тренера также работа в таких клубах как "Боруссия" и "Майнц". В послужном списке Томаса семь титулов.

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Автор: Будрин Артем