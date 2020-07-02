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Болельщики включили двух украинок в список десяти лучших футболисток мира

16:57, 02 июля 2020
Футбол
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Украинки заняли седьмое и восьмое места / womensfootball.com.ua

Портал Futebol Feminino Alternativo, который специализируется на женском футболе, провел среди своих читателей опрос, чтобы определить 50 лучших футболисток мира.

Об этом сообщает womensfootball.com.ua.

По итогам голосования в топ-10 лучших футболисток мира вошли сразу две украинки: Ольга Овдейчук, которая выступает за мадридский "Атлетико", а также игрок харьковского "Житлобуда-1" и капитан сборной Украины Дарья Апанащенко.

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Овдейчук заняла седьмое место, а Апанащенко - восьмое.

Победительницей голосования стала футболистка из Замбии Барбара Банда, которая выступает за китайский "Шанхай". На втором месте - нидерландка Джилл Рорд, которая играет за лондонский "Арсенал", а на третьем - бразильянка Андресса Алвеш ("Рома").

Ранее УНИАН также сообщал о том, что американская футболистка демонстративно отказалась поддержать антирасистское движение.

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