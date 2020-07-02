Болельщики включили двух украинок в список десяти лучших футболисток мира

Ольга Овдейчук и Дарья Апанащенко - в числе лучших футболисток мира.

Портал Futebol Feminino Alternativo, который специализируется на женском футболе, провел среди своих читателей опрос, чтобы определить 50 лучших футболисток мира.

Об этом сообщает womensfootball.com.ua.

По итогам голосования в топ-10 лучших футболисток мира вошли сразу две украинки: Ольга Овдейчук, которая выступает за мадридский "Атлетико", а также игрок харьковского "Житлобуда-1" и капитан сборной Украины Дарья Апанащенко.

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Овдейчук заняла седьмое место, а Апанащенко - восьмое.

Победительницей голосования стала футболистка из Замбии Барбара Банда, которая выступает за китайский "Шанхай". На втором месте - нидерландка Джилл Рорд, которая играет за лондонский "Арсенал", а на третьем - бразильянка Андресса Алвеш ("Рома").

Ранее УНИАН также сообщал о том, что американская футболистка демонстративно отказалась поддержать антирасистское движение.

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