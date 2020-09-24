Команды разыграют трофей в Венгрии.

В четверг, 24 сентября, на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште состоится поединок за Суперкубок УЕФА между немецкой "Баварией" и испанской "Севильей".

Начало встречи - в 22.00.

Бавария - Севилья: где смотреть матч по ТВ

В матче за трофей ежегодно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.

"Бавария"

Мюнхенцы в минувшем сезоне стали победителями Лиги чемпионов. "Бавария" выглядела непобедимой и разгромила почти всех своих соперников. Особенным моментом стало унижение "Барселоны" в четвертьфинале - 8:2.

В финальном поединке чемпион Германии встречался с ПСЖ и добыл не самую простую победу со счетом 1:0.

Подопечные Ханса-Дитера Флика отдыхали совсем недолго и уже стартовали в новом сезоне Бундеслиги. Команда показала, что не успела расслабиться, разгромив "Шальке" со счетом 8:0. Хет-трик оформил Серж Гнабри, а дубль на свой счет записал новичок команды Лерой Сане. Победная серия "Баварии" насчитывает уже 22 матча.

Немецкий топ-клуб уже выигрывал Суперкубок УЕФА в 2013-м году, а еще трижды выходил в финал (1975, 1976, 2001).

Бавария - Севилья: прогноз букмекеров

"Севилья"

"Севилья" в очередной раз доказала, что Лига Европы - это любимый турнир клуба. Команда вышла в финал, где смогла победить "Интер" со счетом 3:2, практически нейтрализовав Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Это был шестой трофей для клуба - рекорд в истории турнира.

Победная серия испанской команды насчитывает 21 матч, но главный недостаток севильцев - отсутствие игровой практики.

Сезон в Испании для подопечных Юлена Лопетеги еще не начался. В сентябре "Севилья" провела всего два товарищеских матча, обыграв "Леванте" (3:2) и "Атлетик" (2:1).

Клуб выигрывал Суперкубок УЕФА в 2006-м году, а также четыре раза становился финалистом (2007, 2014, 2015, 2016).

В межсезонье команду покинул ветеран Эвер Банега, переехавший в Саудовскую Аравию. Клуб быстро нашел замену аргентинцу, подписав хорватского плеймейкера "Барселоны" Ивана Ракитича.

История противостояний

Команды играли между собой дважды в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2017-2018. В 1/4 финала турнира "Бавария" благодаря победе на выезде прошла дальше - 2:1, 0:0.

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер, Эрнандес, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Гнабри, Левандовски

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Ракитич, Фернандо, Хордан, Сусо, Эн-Несири, Окампос

Слова перед матчем

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик:

"Севилья" заслуженно выиграла Лигу Европы. Это зрелая команда, хорошо подготовленная тактически. Ее тренер отлично выполняет свою работу. Игра будет динамичной и напряженной. В плане футбола от обеих команд можно ожидать многого. Поэтому это будет топ-матч. Мы хорошо подготовимся. Ожидаю, что команда выложится на сто процентов и будет полностью сосредоточена﻿. Жду, что мы отнесемся к матчу очень серьезно. Мы хотим выиграть. Это финал, а финалы всегда особенные".

Главный тренер "Севильи" Юлен Лопетеги:

"Наставник "Баварии" заслуживает самых добрых слов. За короткое время он изменил игру и результаты клуба, вернул "Баварии" свое лицо, отладил коллективные действия. Добиться всего этого, уверяю вас, непросто. "Бавария" четко знает, как она хочет играть, как будет атаковать, за счет чего обеспечит надежные тылы. Нам противостоит сильнейший клуб мира на данный момент. Но мы не собираемся просто отбывать номер".

Арбитр

Судить игру будет британская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь