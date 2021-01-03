В рамках 14-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле разгромила "Майнц".
После первого тайма действующий чемпион Германии сенсационно уступал со счетом 0:2, однако после перерыва "Бавария" в ярком стиле выиграла матч. В период с 50-й по 83-ю минуты мюнхенцы забили пять голов.
После 14 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге, набрав 33 очка и на 2 пункта опережая "РБ Лейпциг". "Майнц" (6 очков) идет в зоне вылета.
"Бавария" - "Майнц" - 5:2
Голы: Киммих, 50, Сане, 55, Зюле, 70, Левандовски, 76 (с пенальти), 82 - Буркардт, 32, Хак, 44.
"Бавария": Нойер, Павар (Горетцка, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис, Толиссо (Дуглас Коста, 88), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 88), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 76), Сане.
"Майнц": Дамен, Бросински (Штегер, 80), Хак, Сен-Жюст, Мвене (Папела, 89), Баррейро, Латца, Боэтиюс (Онисиво, 71), Фернандеш, Квайсон (Салаи, 89), Буркардт (Матета, 80).
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