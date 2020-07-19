"Пропадало обоняние": Милевский рассказал, как переносит коронавирус (видео)

Украинский нападающий рассказал, что сейчас у него уже нет никаких симптомов.

Украинский нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский, который заразился коронавирусом, рассказал о том, как переносит болезнь.

Об этом Милевский рассказал на своем YouTube-канале "Миля".

"Стремновато с этой штукой. Когда у тебя вроде как положительный тест, но при этом нет никаких симптомов: нет ни кашля, ни пневмонии, ни температуры. Ни разу за эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние.

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Мы даже с пацанами в раздевалки брали дезодоранты, брызгали и нюхали. Это сначала мы шутили, конечно. Но в итоге нам перенесли две игры, так как у многих положительные результаты. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно, все это плохо", - рассказал футболист.

Милевский также рассказал, что на самоизоляции ему "очень необычно и тяжело"

"Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин", - отметил нападающий.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский одноклубник Милевского выздоровел от коронавируса.

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