"Не будет столько времени": бывший футболист Шахтера оценил перспективы Луческу в Динамо

Артем Федецкий считает, что румынский тренер не сможет в ближайшее время вывести "Динамо" на один уровень с "Шахтером".

Бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Артем Федецкий прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".

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Экс-игрока цитирует "Рейтинг Букмекеров".

"Если говорить о Луческу как о профессионале своего дела, то это сильный специалист. Но одно дело комплектовать команду в "Шахтере", и совсем другое - в "Динамо".

У наставника не будет столько возможностей и столько времени. Тем более, что в "Шахтере" у Луческу была проблема с украинцами. Почему к ним не было такого внимания, как к иностранцам? Мне сказать сложно. Возможно, потому, что украинцы на выходе не стоят таких больших денег, как, например, бразильцы. Думаю, если бы не лимит, то украинцев почти не было бы в составе "Шахтера".

При мне было, что некоторые иностранцы посылали наставника, но на тренировке Луческу делал вид, что ничего не произошло. Для меня это было неприемлемо. В коллективе не должно подобного случаться, во всяком случае на общих занятиях", - сказал Федецкий.

Бывший защитник также отметил, что в ближайшее время Луческу вряд ли сможет в корне изменить расстановку сил в чемпионате Украины:

"Против этого "Шахтера" нынешнее "Динамо" не устоит еще лет пять. Луческу наверняка захочет скорейшего усиления состава. Но, во-первых, найдется столько денег на трансферы? А, во-вторых, из-за ситуации с карантином, пустыми трибунами, сделать качественное усиление вряд ли удастся. Нынешние легионеры играют нестабильно. У киевлян есть несколько ключевых исполнителей, а дальше - пропасть".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" поздравил Луческу с днем рождения.

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