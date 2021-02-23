Артем Бєсєдін / фото REUTERS
В семье форварда киевского "Динамо" пополнение! У Артема Беседина родилась дочка. Заметим, что футболист присутствовал вместе с женой на родах.
Об этом стало известно из Instagram игрока.
фото instagram.artembesedin
фото instagram.artembesedin
Для супругов это уже второй ребенок. Летом 2019-го жена Радмилла Карафетова родила Беседину сына Доминика.
Напомним, что Артем был наказан и отстранен от футбола на 12 месяцев за допинг. Возвращение нападающего случилось 13 февраля в матче УПЛ против "Олимпика" (3:1), где Беседин отметился дублем.
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