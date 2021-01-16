Возглавил данный рейтинг тренер сборной Германии.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших тренеров национальных сборных за последнее десятилетие.

Он опубликован на сайте IFFHS.

Список лучших тренеров десятилетия был составлен на основе ежегодных рейтингов двадцати лучших наставников. За первое место в ежегодном рейтинге тренер получал 20 баллов, за второе - 19 и так далее.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко набрал 24 балла и занял 17-е место.

Возглавил рейтинг главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, который в 2014 году привел команду к победе на чемпионате мира.

Рейтинг лучших тренеров сборных за десять лет

1. Йоахим Лев (сборная Германии) - 155 очков

2. Дидье Дешам (сборная Франции) - 101

3. Тите (сборная Бразилии) - 81

4. Оскар Табарес (сборная Уругвая) - 74

5. Фернанду Сантуш (сборная Греции, сборная Португалии) - 74

6. Висенте дель Боске (сборная Испании) - 72

7. Роберто Мартинес (сборная Бельгии) - 70

8. Хосе Пекерман (сборная Колумбии) - 55

9. Марк Вильмотс (сборная Бельгии, сборная Кот-д'Ивуара, сборная Ирана)

10. Гарет Саутгейт (сборная Англии) - 43 ...

17. Андрей Шевченко (сборная Украины) - 24

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить пропуску лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер заявил, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

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Автор: Антон Дударь