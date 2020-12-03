19-летний Анатолий Трубин провел уверенный матч против "Реала".

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин попал в сборную недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

Об этом сообщил официальный Twitter Лиги чемпионов.

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19-летний Трубин отмечен по итогам матча с "Реалом", в котором "Шахтер" одержал победу со счетом 2:0.

Полностью сборная недели выглядит следующим образом:

Анатолий Трубин ("Шахтер"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д), Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Александр Шольц ("Мидтьюлланд"), Димитри Пайет ("Марсель"), Ирфан Кахведжи ("Истанбул"), Федерико Кьеза ("Ювентус"), Ноа Ланг, Шарль де Кателаре (оба - "Брюгге"), Неймар (ПСЖ), Оливье Жиру (Челси)

"Шахтер" - "Реал": итоги матча

В 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве обыграл "Реал" со счетом 2:0.

После пятого тура Лиги чемпионов в активе "Шахтера" 7 очков, у "Реала" - 7. Но "Шахтер" занимает вторую строчку в таблице за счет преимущества личных встреч. Лидирует "Боруссия" М (8 очков), у "Интера" - 5 очков.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги матча.

Заключительный матч шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" проведет на выезде против миланского "Интера". Встреча пройдет 9 декабря.

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Автор: Антон Дударь