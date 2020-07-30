"Никто не увольнял": Михайличенко продолжит работать в Динамо

Специалист вернется на должность спортивного директора.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Алексей Михайличенко останется работать в клубе после отставки с поста главного тренера команды.

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Об этом Суркис сообщил на пресс-конференции, посвященной представлению Мирчи Луческу.

"Михайличенко никто не увольнял. Он ушел по взаимной договоренности. Луческу сказал, что первым делом хотел бы с ним увидеться.

Михайличенко вернется на должность спортивного директора. Он должен вернуться. Это я его тогда уговорил занять должность тренера в сложное время. Я надеялся, что у него получится, так как он знал команду. Возможно, ему не хватило времени, может, еще какие-то обстоятельства. Мы с ним в нормальных отношениях. Он снова будет спортивным директором. Я с людьми просто так не расстаюсь", - сказал Суркис.

Михайличенко покинул должность главного тренера 20 июля после поражения от "Колоса" (0:2) в заключительном матче сезона. До своего назначения он также был спортивным директором киевлян.

УНИАН ранее сообщал о том, что Луческу рассказал о своих чувствах к "Шахтеру".

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