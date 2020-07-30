"Наша история заканчивается": тренер Мариуполя попрощался с клубом

Александр Бабич заявил, что у него заканчивается контракт с "Мариуполем".

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич после поражения от "Колоса" заявил, что он и его тренерский штаб покидают клуб.

Слова Бабича приводит официальный сайт "Мариуполя".

"Я благодарен ребятам за все три сезона. Эти три сезона были счастливыми. За это время мы стали сильнее. Я благодарен руководству и нашим болельщикам. Наша история под названием ФК "Мариуполь" заканчивается. Но начинается, дай Бог, новая. Я очень рад, что работал с таким коллективом", - сказал тренер.

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"У нас заканчиваются контракты. Мы все ждем новых вызовов. Надо двигаться дальше. Эти три года были очень плодотворными", - добавил Бабич.

Напомним, Бабич возглавил "Мариуполь" в 2017 году. Под его руководством команда дважды выходила в квалификацию Лиги Европы. В этом сезоне "Мариуполь" не сумел пробиться в топ-шестерку УПЛ. Команда заняла в чемпионате восьмое место, после чего не смогла выйти в Лигу Европы через плей-офф, уступив "Колосу".

УНИАН также сообщал о том, что о расставании с главным тренером заявили "Карпаты".

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