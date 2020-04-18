Шахтер планирует возобновить тренировки до окончания карантина в Украине
13:12, 18 апреля 2020Футбол
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Главный тренер "горняков" рассказал, когда команда планирует вернуться к тренировочному процессу.
Шахтер вернется к тренировкам / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" планирует возобновить тренировочный процесс в следующий вторник.
Об этом в эфире Sic Noticias сообщил главный тренер "горняков" Луиш Каштру.
Португальский специалист обосновал возвращение к тренировкам тем, чтобы у игроков было "ментальное здоровье повседневной жизни".
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Официально клуб пока не объявлял о выходе из карантина. Но ранее гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в клубе разрабатывают программу тренировок, которая соответствовала бы протоколам по безопасности.
Напомним, на данный момент карантин в Украине действует до 24 апреля.
Как сообщал УНИАН, ранее в "Динамо" опровергли полноценное возвращение команды к тренировкам.
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