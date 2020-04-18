Шахтер планирует возобновить тренировки до окончания карантина в Украине

Главный тренер "горняков" рассказал, когда команда планирует вернуться к тренировочному процессу.

Донецкий "Шахтер" планирует возобновить тренировочный процесс в следующий вторник.

Об этом в эфире Sic Noticias сообщил главный тренер "горняков" Луиш Каштру.

Португальский специалист обосновал возвращение к тренировкам тем, чтобы у игроков было "ментальное здоровье повседневной жизни".

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Официально клуб пока не объявлял о выходе из карантина. Но ранее гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в клубе разрабатывают программу тренировок, которая соответствовала бы протоколам по безопасности.

Напомним, на данный момент карантин в Украине действует до 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Динамо" опровергли полноценное возвращение команды к тренировкам.