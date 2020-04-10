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Часть совета директоров Барселоны уволилась из-за конфликта с президентом клуба

11:14, 10 апреля 2020
Футбол
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REUTERS

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Об этом сообщает AS.

Свои должности покинули вице-президенты Эмили Руссо и Энрике Томбас, директора Сильвио Элиас, Мария Тейшидор и Жозеп Понт, а также секретарь Жорди Класамилья.

По информации издания, все они не были согласны с политикой действующего президента Жозепа Бартомеу и считают, что под его руководством клуб не справится с кризисом на фоне пандемии коронавируса.

Кроме того, функционеры таким образом продемонстрировали свое отношение к скандалу, который произошел в феврале и получил название Barcagate. Тогда журналисты обвинили Бартомеу в финансировании ботов в соцсетях, которые должны были поддерживать его деятельность и критиковать футболистов, в том числе Лионеля Месси.

Напомним, чемпионат Испании по футболу, как и большинство спортивных событий Европы, был остановлен из-за пандемии COVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" пошла на значительное сокращение зарплат футболистов.

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