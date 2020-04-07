Минюст США назвал чиновников ФИФА, получивших взятки от России и Катара

Две страны заплатили за голосование в борьбе за право принимать чемпионаты мира по футболу.

Министерство юстиции США назвало фамилии чиновников Международной федерации футбола (ФИФА), которые получили взятки перед выбором России и Катара в качестве стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.

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Информация опубликована в официальном документе подразделения федерального правительства США.

Обвинительный акт состоит из 70 страниц и еще в марте был подан в окружной суд Восточного округа Нью-Йорка.

По информации американской стороны, бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов мелкими частями через офшоры за голос в пользу заявки российской стороны на право принять чемпионат мира-2018. Также 1 миллион долларов для решения этого вопроса был предложен бывшему члену Исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро, но получил ли он эти деньги - не уточняется.

Катар, в свою очередь, оплатил голосование двух экс-членов Исполкома ФИФА - Рикардо Тейшейры и ныне покойного Николаса Леоса.

Стоит отметить, что РФ в итоге провела чемпионат мира 2018 года, а Катару достался турнир, который пройдет в 2022-м.

УНИАН ранее сообщал о том, что Платини вернулся в футбол впервые после коррупционного скандала.