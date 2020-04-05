Украинский футболист Зозуля сделал вклад в борьбу с коронавирусом в Испании (фото)

Нападающий "Альбасете" не остался в стороне от проблемы.

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля присоединился к борьбе Испании с пандемией коронавируса.

Футболист купил для госпиталя города Альбасете специальную шарнирно-сочлененную кровать для отделения реанимации, о чем сообщила в Twitter Radio Marca Albacete.

Напомним, из-за пандемии коронавируса практически весь европейский футбол был остановлен, в том числе и испанская Сегунда, в которой выступает "Альбасете".

В мире зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19, в Испании - более 120 тысяч.

УНИАН ранее сообщал о том, что Зозуля сравнил жизнь и футбол в Украине и Испании.