Украинский футболист Зозуля сделал вклад в борьбу с коронавирусом в Испании (фото)
11:59, 05 апреля 2020Футбол
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Нападающий "Альбасете" не остался в стороне от проблемы.
Зозуля помог госпиталю Альбасете / фото: albacetebalompie.es
Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля присоединился к борьбе Испании с пандемией коронавируса.
Футболист купил для госпиталя города Альбасете специальную шарнирно-сочлененную кровать для отделения реанимации, о чем сообщила в Twitter Radio Marca Albacete.
twitter.com/radiomarcaab
Напомним, из-за пандемии коронавируса практически весь европейский футбол был остановлен, в том числе и испанская Сегунда, в которой выступает "Альбасете".
В мире зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19, в Испании - более 120 тысяч.
УНИАН ранее сообщал о том, что Зозуля сравнил жизнь и футбол в Украине и Испании.
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