УЕФА может возобновить УПЛ и еще 11 чемпионатов летом - СМИ
УЕФА рассматривает возможность возобновления одновременно 12 европейских чемпионатов.
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Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, турниры могут продолжиться в июне. Что касается мая, то в организации не верят, что проблема пандемии коронавируса будет решена так скоро.
Речь идет о чемпионатах, в которых остались команды, выступающие в еврокубках. Таким образом, в списке будет и украинская Премьер-лига, так как донецкий "Шахтер" продолжает играть в Лиге Европы.
Клубы могут продолжить сезон по привычному графику - на выходных будет проходить национальные чемпионаты, а в будние дни - еврокубки. Либо сначала будут завершены внутренние турниры, а затем продолжатся Лига чемпионов и Лига Европы. При любом из этих сценариев планируется возобновить поединки не раньше июня.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" приняла жесткое решение по финансам в условиях пандемии коронавируса.