Заря обыграла Олимпик и обошла Динамо в таблице УПЛ (видео)

Луганский клуб одержал минимальную победу.

В рамках 20-го тура чемпионата Украины "Заря" обыграла "Олимпик" в Запорожье. Хозяева одержали минимальную победу.

Единственный в матче гол был забит на 77-й минуте. Угловой у ворот "Олимпика" завершился тем, что Владислав Кабаев с метра переправил мяч в ворота после срезки от игрока дончан.

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"Заря" набрала 40 очков и вышла на второе место в УПЛ, обойдя в турнирной таблице "Динамо" (39 очков). У "Олимпика" осталось 18 очков, команда идет десятой.

"Заря" - "Олимпик" - 1:0

Гол: Кабаев, 77

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Леднев, Юрченко (Цвек, 90), Кочергин (Хомченовский, 78), Кабаев, Перович (Лунев, 78)

"Олимпик": Крынский, Ксенз, Зотько, Гришко, Лебеденко, Вербный (Завийский, 52), Кравченко (Тейшейра, 78), Политыло (Чогадзе, 81), Кравчук, Дегтярев, Шахаб

Видео гола

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в УПЛ "Александрия" не удержала победу над "Львовом".