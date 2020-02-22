Динамо - Ворскла: обзор и полное видео матча УПЛ

Вице-чемпион Украины открыл весеннюю часть сезона домашним матчем.

22 февраля в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало полтавскую "Ворсклу".

Обе команды проводили свой первый официальный матч во второй части сезона.

Матч прошел при пустых трибунах - "Динамо" отбывало наказание за расизм фанатов в матче с "Шахтером".

Встреча завершилась победой киевлян со счетом 2:1. Во втором тайме на гол Виталия Буяльского гости ответили точным ударом Руслана Степанюка. Но в компенсированное время Беньямин Вербич эффектным ударом принес "Динамо" победу.

Видеообзор матча

Полное видео матча

Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Динамо" со счетом 5:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 19-го тура УПЛ.