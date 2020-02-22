Динамо - Ворскла: обзор и полное видео матча УПЛ
18:55, 22 февраля 2020Футбол
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Вице-чемпион Украины открыл весеннюю часть сезона домашним матчем.
Динамо - Ворскла - 2:1 / фото: ФК Динамо Киев
22 февраля в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало полтавскую "Ворсклу".
Обе команды проводили свой первый официальный матч во второй части сезона.
Матч прошел при пустых трибунах - "Динамо" отбывало наказание за расизм фанатов в матче с "Шахтером".
Встреча завершилась победой киевлян со счетом 2:1. Во втором тайме на гол Виталия Буяльского гости ответили точным ударом Руслана Степанюка. Но в компенсированное время Беньямин Вербич эффектным ударом принес "Динамо" победу.
Видеообзор матча
Динамо – Ворскла - 2:1. Обзор матча
Полное видео матча
Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Динамо" со счетом 5:0.
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 19-го тура УПЛ.
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