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Динамо - Ворскла: обзор и полное видео матча УПЛ

18:55, 22 февраля 2020
Футбол
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Динамо - Ворскла - 2:1 / фото: ФК Динамо Киев

Обе команды проводили свой первый официальный матч во второй части сезона.

Матч прошел при пустых трибунах - "Динамо" отбывало наказание за расизм фанатов в матче с "Шахтером".

Встреча завершилась победой киевлян со счетом 2:1. Во втором тайме на гол Виталия Буяльского гости ответили точным ударом Руслана Степанюка. Но в компенсированное время Беньямин Вербич эффектным ударом принес "Динамо" победу.

Видеообзор матча

Полное видео матча

Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Динамо" со счетом 5:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 19-го тура УПЛ.

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