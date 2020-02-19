"Есть один победитель": Каштру сравнил Шахтер и Бенфику перед матчем в Лиге Европы

Наставник "горняков" ожидает, что команды порадуют болельщиков атакующим футболом.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча с лиссабонской "Бенфикой" в Харькове в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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Португальского тренера цитирует Tribuna.com.

"Встретятся две очень схожие команды. Обе лидируют в своих чемпионатах. Ни в коем случае нельзя назвать фаворита. Вы знаете, что в обеих командах ребята выступают в национальных сборных. Еще недавно они играли в очном матче Украины и Португалии.

Знаем, что в обеих командах очень квалифицированные игроки, которые достойны показать футбол наивысшего уровня. Как мы, так и "Бенфика" обожаем показывать красивый атакующий футбол. Но, несмотря на это, команды будут сбалансированными в обороне. Свободное пространство для контратак будет у обеих команд", - подчеркнул Каштру.

Тренер отметил, что уже определился с планом на матч:

"Я постарался найти лучшую тактику, чтобы обыграть "Бенфику", несмотря на наши отношения. Да, мы действительно дружим с Бруну Лаже и его тренерским штабом. Знаем друг друга уже достаточно долгое время.

Несмотря на дружбу, всегда есть игра, есть один победитель, команды будут бороться за победу".

Напомним, первый матч 1/16 финала между "Шахтером" и "Бенфикой" пройдет 20 февраля в Харькове. Ответная встреча состоится 27 февраля в Лиссабоне.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" представил промо к матчу с "Бенфикой".