Представитель УПЛ вошел в топ-30 самых стабильных футбольных клубов мира
Донецкий "Шахтер" вошел список 100 самых финансово стабильных футбольных клубов мира.
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Рейтинг составила компания Soccerex.
"Горняки" заняли 30-е место, получив индекс 1,048. Он формировался из пяти показателей: стоимость футболистов, материальные активы, финансы, возможные инвестиции владельца и долги, если такие имеются.
Состав "Шахтера" был оценен в 137,4 миллиона евро, активы - 169,8 миллиона, а возможные инвестиции - 169 миллионов.
Первое место занял французский "Пари Сен-Жермен" (5,318), а в тройку вошли английский "Манчестер Сити" (5,197) и немецкая "Бавария" (3,888). Стоит отметить, что первые 14 команд в списке - европейские. На 15-й строчке разместился китайский "Гуанчжоу Эвергранд" (1,853).
Топ-10 рейтинга:
1. "Пари Сен-Жермен" - 5,318
2. "Манчестер Сити" - 5,197
3. "Бавария" - 3,888
4. "Тоттенхэм" - 3,441
5. "Реал" - 3,336
6. "Арсенал" - 3,15
7. "Челси" - 2,893
8. "Ливерпуль" - 2,616
9. "Ювентус" - 2,195
10. "Боруссия" Дортмунд - 2,154...
30. "Шахтер" - 1,048.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец из "Шахтера" может продолжить карьеру в американском клубе.