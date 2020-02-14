Представитель УПЛ вошел в топ-30 самых стабильных футбольных клубов мира

"Шахтер" является единственным представителем Украины в сотне рейтинга.

Донецкий "Шахтер" вошел список 100 самых финансово стабильных футбольных клубов мира.

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Рейтинг составила компания Soccerex.

"Горняки" заняли 30-е место, получив индекс 1,048. Он формировался из пяти показателей: стоимость футболистов, материальные активы, финансы, возможные инвестиции владельца и долги, если такие имеются.

Состав "Шахтера" был оценен в 137,4 миллиона евро, активы - 169,8 миллиона, а возможные инвестиции - 169 миллионов.

Первое место занял французский "Пари Сен-Жермен" (5,318), а в тройку вошли английский "Манчестер Сити" (5,197) и немецкая "Бавария" (3,888). Стоит отметить, что первые 14 команд в списке - европейские. На 15-й строчке разместился китайский "Гуанчжоу Эвергранд" (1,853).

Топ-10 рейтинга:

1. "Пари Сен-Жермен" - 5,318

2. "Манчестер Сити" - 5,197

3. "Бавария" - 3,888

4. "Тоттенхэм" - 3,441

5. "Реал" - 3,336

6. "Арсенал" - 3,15

7. "Челси" - 2,893

8. "Ливерпуль" - 2,616

9. "Ювентус" - 2,195

10. "Боруссия" Дортмунд - 2,154...

30. "Шахтер" - 1,048.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец из "Шахтера" может продолжить карьеру в американском клубе.