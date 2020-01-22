По обоюдному согласию: девятый футболист за месяц покинул Карпаты

Из львовского клуба продолжают уходить основные футболисты.

"Карпаты" прекратили сотрудничество с голкипером Романом Пидкивкой.

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Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Пидкивка является воспитанником "Карпат". С 2013 года голкипер провел 57 матчей и пропустил 82 гола. В текущем сезоне на его счету 10 поединков и 16 пропущенных мячей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у "Карпат" есть долги по зарплате перед игроками. Клуб покинул уже девятый футболист с начала года.

После 18 туров "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Карпат" перешел в "Десну".