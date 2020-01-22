По обоюдному согласию: девятый футболист за месяц покинул Карпаты
17:54, 22 января 2020Футбол
131 0
Из львовского клуба продолжают уходить основные футболисты.
Пидкивка является воспитанником Карпат / фото: ФК Карпаты
"Карпаты" прекратили сотрудничество с голкипером Романом Пидкивкой.
Читайте такжеЭкс-игрок сборной Украины ушел из Карпат
Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Пидкивка является воспитанником "Карпат". С 2013 года голкипер провел 57 матчей и пропустил 82 гола. В текущем сезоне на его счету 10 поединков и 16 пропущенных мячей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у "Карпат" есть долги по зарплате перед игроками. Клуб покинул уже девятый футболист с начала года.
После 18 туров "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков.
УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Карпат" перешел в "Десну".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter