Украинский футзалист "прославился" на весь мир очень неудачным финтом (видео)
11:48, 30 декабря 2019Футбол
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Игрок пытался сделать пас рабоной, но все пошло не по плану.
Поединок проходил в Киеве / фото: uefa.com
Эпизод из матча киевского футзального турнира стал вирусным видео в соцсетях.
Во время поединка в столице Украины игрок в зеленой форме принял мяч и решил красиво передать его партнеру пасом рабоной, но в итоге запутался в собственных ногах, споткнулся и упал.
Видео этого момента попало в один из крупнейших футбольных Instagram-аккаунтов мира 433, собрав миллионы просмотров и почти 800 тысяч лайков.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский клуб уступил "Барселоне" в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов.
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