Украинский футзалист "прославился" на весь мир очень неудачным финтом (видео)

Игрок пытался сделать пас рабоной, но все пошло не по плану.

Эпизод из матча киевского футзального турнира стал вирусным видео в соцсетях.

Во время поединка в столице Украины игрок в зеленой форме принял мяч и решил красиво передать его партнеру пасом рабоной, но в итоге запутался в собственных ногах, споткнулся и упал.

Видео этого момента попало в один из крупнейших футбольных Instagram-аккаунтов мира 433, собрав миллионы просмотров и почти 800 тысяч лайков.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский клуб уступил "Барселоне" в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов.