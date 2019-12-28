"Пусть кричат": футболист Динамо раскритиковал поведение бразильцев Шахтера в эпизоде с расизмом

Артем Беседин считает, что не стоит слишком близко принимать выкрики с трибун.

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин вспомнил скандал с расизмом в матче 14-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера" (0:1).

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Футболист дал интервью клубному журналу "Динамо".

"Это была моя самая отвратительная игра за всю жизнь. Я вышел на замену во втором тайме, когда уже не было никакого футбола: команды ушли с поля, потом вышли на поле. Бразильцы "Шахтера" валяются, Тайсон вообще плачет. Впервые столкнулся с подобным, поэтому толком не поиграл", - отметил Беседин.

Нападающий признался, что не разделяет поведение бразильцев "Шахтера" в той ситуации:

"Ну, кричат ​​тебе что-то с трибуны - пусть кричат. Они могут и твоих родителей, жену или семью ругать - им этого никто не запретит. Это же болельщики, кто-то может быть нетрезвый. Поэтому игрокам обижаться на то, что кричат ​​с трибуны, и плакаты, а арбитру уводить команду с поля, считаю, неправильно. Если ты футболист, то должен играть в футбол. А не слушать, что кричат ​​с трибун, или плакать".

Напомним, во время матча "Шахтер" - "Динамо", который прошел в Харькове, арбитру пришлось приостанавливать поединок из-за проявлений расизма в адрес бразильских легионеров "Шахтера" со стороны фанатов киевлян. В ответ на расизм лидер "горняков" Тайсон показал болельщикам "Динамо" средний палец.

УНИАН ранее сообщал о том, что Беседин попался на допинге после матча Лиги Европы.