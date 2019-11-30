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Заря - Карпаты: обзор и полное видео матча УПЛ

16:11, 30 ноября 2019
Футбол
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Заря входит в тройку лидеров чемпионата Украины / фото: ФК Заря

Встреча завершилась победой "Зари" со счетом 2:0. Голами у победителей отметились Виталий Вернидуб и Назарий Русин.

Видеообзор матча

Полное видео матча

FootballHub

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 16-го тура УПЛ.

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Теги: #Карпаты#Заря#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#чемпионат Украины