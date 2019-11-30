Заря - Карпаты: обзор и полное видео матча УПЛ
16:11, 30 ноября 2019Футбол
702 0
В Запорожье прошел матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
Заря входит в тройку лидеров чемпионата Украины / фото: ФК Заря
30 ноября "Заря" и "Карпаты" встречались в 16-м туре чемпионата Украины. Матч прошел на "Славутич Арене" в Запорожье.
Встреча завершилась победой "Зари" со счетом 2:0. Голами у победителей отметились Виталий Вернидуб и Назарий Русин.
Видеообзор матча
Заря - Карпаты - 2:0. Обзор матча
Полное видео матча
FootballHub
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 16-го тура УПЛ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter