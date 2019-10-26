Днепр-1 потерпел четвертое подряд поражение в чемпионате Украины

В 12-м туре УПЛ днепровский клуб в гостях проиграл "Олимпику".

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги в Киеве встречались "Олимпик" и "Днепр-1". Результативная встреча завершилась победой хозяев поля.

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте - Игорь Когут замкнул прострел с левого фланга. Но уже через семь минут Максим Тейшера позволил "Олимпику" отыграться.

На 68-й минуте "Днепр-1" остался в меньшинстве - защитник Александр Сафронов получил две желтые карточки за три минуты.

В течение следующих двух минут после удаления команды вновь обменялись голами. Андрей Кравчук вывел "Олимпик" вперед, но Александр Назаренко счет сравнял.

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Победу хозяевам на 81-й минуте принес Роман Вантух.

"Олимпик" одержал вторую подряд победу в чемпионате, набрал 11 очков и поднялся на девятое место в таблице.

"Днепр-1" потерпел четвертое подряд поражение в УПЛ. У команды 11 очков и восьмая позиция.

"Олимпик" - "Днепр-1" - 3:2

Голы: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 - Когут, 4, Назаренко, 71

"Олимпик": Крынский, Е. Пасич (Чарльз, 77), Гришко, Лукьянчук, Вантух, Цымбалюк, Политыло, Ксенз, Кравчук, Тейшейра (Имери, 88), Захеди (Балашов, 62).

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Логинов, Лопыренок, Полевой, Кравченко (Вакулко, 46), Батагов (Назаренко, 67), Булеца (Шаповал, 71), Коркишко, Когут, Супряга.

Удаление: Сафронов, 68

УНИАН ранее также сообщал о том, что в 12-м туре УПЛ "Мариуполь" обыграл "Колос".