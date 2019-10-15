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Историческая победа Украины над Португалией: как это было (фотогалерея)

02:15, 15 октября 2019
Футбол
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Украина уже на Евро-2020 / фото: УАФ

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Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 2:1.

Голами в составе команды Андрея Шевченко отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Португальцы ответили точным ударом Криштиану Роналду с пенальти. 

С 72-й минуте украинцы играли в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко, но сумели удержать победный счет.

Украина добыла шестую победу и набрала 19 очков, выиграв группу B. Сборная впервые в своей истории напрямую вышла на чемпионат Европы. На Евро-2012 украинцы имели статус хозяев, а на Евро-2016 пробились через раунд плей-офф.

Победа украинской сборной - в фоторепортаже REUTERS.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия.

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Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020
Теги: #футбол#Португалия#сборная Украины#Евро-2020