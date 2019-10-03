"Мелочь, а приятно": швейцарский клуб по-украински поприветствовал Динамо перед матчем Лиги Европы (фото)

Киевское "Динамо" во втором туре группового этапа ЛЕ сыграет в Санкт-Галлене.

Швейцарский "Лугано" по-украински поприветствовал киевское "Динамо" перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы, который пройдет в Санкт-Галлене сегодня, 3 октября.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Лугано - Динамо.

Соответствующее фото опубликовал FootballHub.

На табличке, расположенной на парковке, можно прочитать приветствие латиницей, но на украинском языке: "Паркінг відведений для київського ФК Динамо. Ласкаво просимо".

"Мелочь, а приятно. Красавчики", "Шрифт Милевского", "Вот она - украинская латинка", "Siposibo", "Швейцарцам - респект, хотя название Киева могли бы правильно написать", - комментируют болельщики.

Напомним, матч "Лугано" - "Динамо" начнется в 22.00.

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матч Лиги Европы "Лугано" - "Динамо".