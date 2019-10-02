Кубок Украины: Мариуполь дополнил состав участников 1/8 финала

Состоялся перенесенный матч третьего предварительного раунда Кубка Украины.

"Мариуполь" стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины по футболу. В матче третьего предварительного раунда представитель УПЛ на выезде обыграл команду Первой лиги "Рух".

Встреча завершилась победой мариупольцев со счетом 1:0. Единственный в матче гол был забит на 75-й минуте, его автором стал Сергей Горбунов.

Таким образом, в 1/8 финала Кубка Украины сыграют одиннадцать представителей УПЛ ("Шахтер", "Динамо", "Заря", "Ворскла", "Десна", "Колос", "Олимпик", "Александрия", ФК "Львов", "Днепр-1", "Мариуполь"), четыре коллектива из Первой лиги ("Николаев", "Минай", "Ингулец", "Горняк-Спорт") и одна команда из Второй лиги ("Альянс").

Жеребьевка этой стадии пройдет 3 октября. Начало - в 13.00.

УНИАН ранее сообщал об остальных результатах третьего предварительного раунда Кубка Украины.