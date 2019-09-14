Карпаты - Ворскла: видеообзор матча УПЛ
18:55, 14 сентября 2019Футбол
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Львовский и полтавский клубы встречались в рамках седьмого тура чемпионата Украины.
Карпаты проводили первый матч под руководством Романа Санжара / фото: fckarpaty.com
В седьмом туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" 14 сентября принимали "Ворсклу".
Встреча завершилась волевой победой "Карпат" со счетом 2:1. У львовян отличились Кристиан Понде и Марвин Мартинс, у "Ворсклы" гол забил Владимир Баенко.
Видеообзор матча
Полное видео матча
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи седьмого тура УПЛ.
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