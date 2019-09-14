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Карпаты - Ворскла: видеообзор матча УПЛ

18:55, 14 сентября 2019
Футбол
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Карпаты проводили первый матч под руководством Романа Санжара / фото: fckarpaty.com

Встреча завершилась волевой победой "Карпат" со счетом 2:1. У львовян отличились Кристиан Понде и Марвин Мартинс, у "Ворсклы" гол забил Владимир Баенко.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи седьмого тура УПЛ.

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Теги: #Карпаты#УПЛ#Ворскла