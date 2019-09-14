Карпаты - Ворскла: видеообзор матча УПЛ

Львовский и полтавский клубы встречались в рамках седьмого тура чемпионата Украины.

В седьмом туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" 14 сентября принимали "Ворсклу".

Встреча завершилась волевой победой "Карпат" со счетом 2:1. У львовян отличились Кристиан Понде и Марвин Мартинс, у "Ворсклы" гол забил Владимир Баенко.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи седьмого тура УПЛ.